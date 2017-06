30 diepe games waar je maanden zoet mee bent

Nu AMD weer terug is in de race, Intel ook weer aan het pochen is met nieuwe chips en de gamers-moederborden je weer om de oren beginnen te slaan, kijken wij weer even naar games voor de pc. Er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel verschillende soorten beschikbaar voor de pc dat er wel voor elk wat wils is. Sommige van deze games zijn snelle arcadegames waar je zo mee klaar bent terwijl anderen je jaren zoet kunnen houden. Wij kijken vandaag naar de lange, uitgebreide, diepgaande games die je gekluisterd houden aan je pc.

Nier Automata

Hier is de PR-pitch voor Nier: Automata : "Nier Automata vertelt het veraal van androides 2B, 9S en A2. Zij vechten in een door machines bestuurde dystopia die wordt overvallen door krachtige machines."

Wij gaan het niet spoilen door meer details te geven over het verhaal. Nier is een fantastische RPG die vol met rare elementen zit. Platinum Games' mooie actiespel is een lust voor het oog en het verhaal doet je zitten op het puntje van je stoel. De branched storyline zorgt ervoor dat je deze game keer op keer wilt uitspelen (al ie het alleen maar om te kijken op wat voor einde je nu weer wordt getrakteerd).

Tip: Speel deze game met de originele Japanse voiceovers en zet Engelse ondertiteling aan, het klinkt een stuk beter dan de geforceerde Engelse dub (zoals je wellicht kan horen in de tailer).