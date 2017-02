10 apps die Windows Phone vaarwel zeggen

Het app-aanbod voor Windows Phone is nooit echt groot geweest. Hoewel Microsoft er van alles aan doet om gebruikers (en ontwikkelaars) te lokken naar het platform, lijkt het maar niet echt van de grond te komen. Sterker nog, het ziet er zelfs naar uit dat een aantal ontwikkelaars, die het ecosysteem wel ondersteunde, er nu ook mee stoppen.

Het gaat hierbij om grote namen en dat maakt het des te pijnlijker voor Microsoft. Gebruikers hopen dan ook dat dit van tijdelijke aard is en dat zij later met universele Windows 10-apps alsnog het platform ondersteunen. De fabrikanten hebben in elk geval nog niet aangegeven of dat het geval is. Wij bekeken welke ontwikkelaars zijn gestopt met het maken van apps of hebben aangegeven te willen stoppen met het ondersteunen van het platform.

Readly

Het lezen van magazines wereldwijd was met de dienst Readly een fluitje van een cent. De dienst heeft zowel een iOS-, Android-, Amazon Kindle Fire- als Windows Phone app beschikbaar. De Windows-app werd al een behoorlijke tijd niet meer onderhouden en het bedrijf heeft pas geleden bekend gemaakt dat de Windows Phone-app niet langer meer wordt ondersteund. De app kan nog worden gebruikt tot de 27ste. Daarna zullen Windows phone-gebruikers gebruik moeten maken van de web-versie.