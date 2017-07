11 privacyvriendelijke alternatieven voor Whatsapp

Het is alweer een tijdje rustig rondom de privacy perikelen van Whatsapp, toch zijn er nog steeds mensen die, onder andere naar aanleiding van het nieuws dat de Duitse politie Whatsapp en Telegram-verkeer kan tappen, willen overstappen naar een andere instant messaging client. Maar welke app is privacy- en beveiligingstechnisch de beste? Wij bekijken 5 apps die gebruikersprivacy erg serieus nemen en daarnaast kijken wij nog naar een paar makkelijke alternatieven voor de mensen die het niet zoveel kan schelen, maar toch liever iets anders willen gebruiken dan Whatsapp.

De kleine lettertjes

Beveiligde chat-apps zitten behoorlijk complex in elkaar. De standaarden/technologieën die deze apps gebruiken kunnen in sommige gevallen gesloten en propiëtair zijn. Het is daarom lastig te verifiëren of de onderliggende techniek ook echt zo goed is als men claimt. Dat gaat dan om encryptiesterkte, sleutellengte, de aanwezigheid van gouden sleutels of zelfs achterdeurtjes.

Daarnaast hebben sommige apps net wat meer functionaliteit aan boord dan hun concurrenten en hebben ze bijvoorbeeld ook een desktop- en webversie.

Ten slotte staat of valt een app bij de acceptatie van de gebruikers. Als je vrienden, collega's en familieleden niet overstappen naar jouw favoriete nieuwe app is de kans groot dat jij deze uiteindelijk ook links zal laten liggen. Dat is ook de reden waarom Whatsapp ondanks alle dreigementen van gebruikers in het verleden nog steeds de grootste is.

Wij kijken bij elke app in dit artikel voor welke platformen deze beschikbaar zijn, welke opvallende features ze aan boord hebben, hoe veilig ze zijn en wat de voor- en nadelen zijn.