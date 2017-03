9 toffe games voor programmeurs

Tegenwoordig is er voor elk wat wils op gamesgebied. Zeker nu er steeds meer indie-ontwikkelaars zich storten op de gamesmarkt worden games gevarieerder dan ooit. Veel grote studio's spelen het liever op safe en houden het op standaard RPG's, FPSsen en platformers terwijl de indies, die een stuk minder te verliezen hebben, wat meer risico nemen en lekker aan het experimenteren slaan.

Dat resulteert in een hoop bijzondere games waarvan sommige heel specifieke doelgroepen aanspreken. In dit artikel kijken wij naar games die zich vooral richten op programmeurs en mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Het gaat dan meestal om puzzel- of adventure games waarbij programmeren, debuggen of hacken een grote rol spelen.

En nee, niet het puzzelachtige, speelse gehack wat sommige games (en series) neerzetten, maar het echte werk. Daarom waarschuwen we ook alvast van tevoren dat deze games niet voor alle gamers zijn. Je kan nog zo goed zijn in puzzelgames en toch hopeloos vastlopen in een van de games uit deze lijst, omdat je geen verstand hebt van programmeren (uitzonderingen daargelaten). Toch zitten er ook games tussen die iets minder realistisch zijn, maar toch een "ontwikkelaars" mindset vereisen.

Ok, we weten wel dat lang niet elke programmeur zit te wachten op het spelen van games, maar wellicht dat je een uitzondering maakt voor dit subgenre. Misschien geven dit soort games je nieuwe inzichten.