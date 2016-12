7 herstelomgevingen voor lastige Windows 10-problemen

Als je met Windows systemen werkt zal je regelmatig een niet werkend systeem opnieuw tot leven moeten wekken. De oorzaken van deze betreurenswaardige systeemstaten is net zo gevarieerd als de symptomen.

Herstelomgevingen

Het algemene concept van bootable herstelomgevingen is redelijk voor de hand liggend. Het creëert een alternatief runtime-omgeving die het non-functionele Windows-systeem overneemt. Vroeger had je daar een speciaal optisch medium voor nodig welke speciaal gemaakt was voor het systeem en de bijbehorende hardware. Dit systeem checkte de boot sectoren en disk layouts.

Tegenwoordig is de kans groot dat de herstelomgeving op een USB-stick staat. In veel gevallen een vooruitgang. Op een flinke USB-stick kan een stuk meer worden opgeslagen dan een gemiddeld optisch medium. Als je een Blu-ray-drive hebt (en er zijn niet veel mensen die dat hebben) kan je met schijven overweg die 25 GB (single layer), 50 GB (dual layer) of in nog zeldzamere gevallen zelfs 100 GB (quad layer) kunnen bevatten. Mocht je nog met een DVD-drive zitten zal je het moeten doen met slechts 4,7 GB (single sided, single layer) tot maximaal 18,8 GB (double sided, double layer) per schijf. Daae komt ook nog bij dat het schrijven naar optische media aardig wat tijd in beslag kan nemen en meestal maar een enkele keer beschreven kunnen worden. Zelfs een USB 2.0-stick is sneller dan de gemiddelde Blu-ray drive en USB 3.0 is nog veel sneller. In combinatie met herbruikbaarheid, hogere snelheid en grotere opslagcapaciteit (je hebt al sticks van honderden gigabytes groot voor enkele tientjes) maken het een bij back-up-medium.

De beste resultaten behaal je als je met een 32 of 64-gb stick in de weer gaat. Als administrator kan je voor je zekerheid enkele USB 2.0 en USB 3.0-stick kopen voor de zekerheid. Het is mij al een paar keer overkomen dat een ouder systeem niet wilt booten vanaf een USB 3.0-stick.