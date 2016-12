4 gratis alternatieven voor Evernote

Evernote heeft gisteravond aangekondigd dat het de privacy policy wijzigt en dat medewerkers de opgeslagen documenten mogen lezen. Veel gebruikers zijn daar niet van gediend en dreigen hun account op te zeggen. Wij schreven eerder al hoe je het meelezen kan indammen en hoe je je account eventueel kan verwijderen als de nieuwe policy je niet bevalt.

Maar als je je account hebt verwijderd, hoe nu verder? Wij hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Microsoft OneNote

Met OneNote heeft Microsoft al een hele poos een zeer complete en robuuste notitiedienst op de markt. Tot voor kort was OneNote een applicatie die alleen beschikbaar was als je ook Microsoft Office bezat. Alleen de webversie en de mobiele apps waren gratis.

Met de lancering van de Mac-versie van OneNote kwam hierin enkele jaren geleden verandering. Microsoft besloot namelijk om op hetzelfde moment ook de pc-versie gratis te maken. OneNote excelleert op het gebied van mooi opgemaakte notities, wat niet zo verwonderlijk is voor een programma van de makers van Word. Ook bij OneNote staan alle notities in de cloud opgeslagen, deze keer bij OneDrive.

De interface van OneNote doet denken aan die van Word. Er is geen scherm met een overzicht van alle losse notities, zoals we dat wel zien bij Evernote en Keep. In plaats daarvan werkt het programma met tabs. Elk notitieblok is onderverdeeld in secties, elk met een eigen tab.