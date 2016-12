Microsoft: We zijn te ver gegaan met pushen Windows 10

Vooral het aanpassen van het dialoogvenster was "not done".

De CMO liet in een interview met Paul Thurrott weten te ver te zijn gegaan met de gratis Windows 10 upgrade-aanbieding. Het bedrijf heeft ontzettend veel klachten en zelfs enkele rechtszaken aan de broek gekregen over deze kwestie.

Het bedrijf heeft de eerste helft van dit jaar de woede van veel gebruikers op de hals gehaald door de applicatie die verantwoordelijk was voor de aanbieding en de upgrade, GWX, meerdere malen gewijzigd. Zelfs als gebruikers de applicatie hadden uitgeschakeld, schakelde deze zichzelf na een update weer in. Veel gebruikers voerden hierdoor de upgrade per ongeluk uit met alle gevolgen van dien.

Kruisjesgate

Capossela zegt het vooral pijnlijk te vinden dat op een gegeven moment Microsoft's eigen ontwerprichtlijnen genegeerd zijn om mensen maar te laten upgraden. Het dialoogscherm werd zo aangepast dat het rode kruisje, dat normaal gesproken gebruikt wordt om acties af te breken of te annuleren, hetzelfde effect te geven als de OK-knop. Hierdoor kregen honderden duizenden gebruikers alsnog de Windows 10 upgrade terwijl zij dachten deze te hadden gestopt na het klikken op het rode kruisje.

Het bedrijf kreeg daar ontzettend veel klachten over maar in plaats van toe te geven, probeerde het bedrijf de ontwerpkeuze goed te praten in een knowledgebase-artikel. Toen dat niet werkte, verwijderde het bedrijf het kruisje maar helemaal om van het geklaag af te zijn. Maar dat versterkte de woede alleen maar. "Het duurde even om een update uit te rollen die dat ongedaan maakte en deze twee weken waren behoorlijk pijnlijk en wij hebben daar een hoop van geleerd," aldus Capossela.





