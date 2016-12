10 toffe, gratis webgames om je mee te vermaken

Dikke pret met z'n allen of in je eentje op tweede kerstdag.

We leven in een tijdperk waarin het spelen van spelletjes een fluitje van een cent is geworden. Er hoeft niet meer investeerd te worden in een dure pc of spelcomputer om jezelf te te kunnen vermaken. Sterker nog, je hoeft niet eens meer software te installeren als je goed zoekt. Wij bekeken tien webgames die je direct kan spelen zonder externe software te installeren en die toch leuk genoeg zijn om jezelf (of elkaar) mee te vermaken.

Wij kijken alleen naar games die direct te spelen zijn via je browser zonder dat er extra software (in de vorm van plug-ins) geïnstalleerd moet worden. Voor Flash maken wij een uitzondering omdat deze nog op erg veel computers aanwezig is en standaard in Chrome (de populairste webbrowser op dit moment) is ingebouwd.

World's Biggest Pac-Man

Laten we beginnen met een arcade-klassieker. Pac-man. Deze game heeft door de jaren heen aardig wat remakes en remixes gekregen en is nog steeds erg genoeg. Niet alleen digitale stores, maar ook het web staat vol met verschillende Pac-man games waarmee je je uren kan vermaken. World's Biggest Pac-Man is een webgame die je niet alleen de klassieke Pac-man games laat spelen, maar ook prachtige creaties van andere spelers. Je kan dus makkelijk de hele dag zoet zijn met deze game en als de zelfgemaakte levels van andere spelers je niet bevallen, kan je altijd zelf levels bouwen.





