Dit zit er allemaal in de nieuwe Windows 10 preview

Deze build is beschikbaar voor insiders in de fast ring en is uiteraard niet helemaal foutloos. Het is per slot van rekening een testversie. Er zijn onder andere nog problemen met de Netflix-app en Miracast-verbindingen werken nog niet.

Het groene scherm des doods en het pauzeren van updates hebben wij al besproken in andere artikelen dus die laten wij nu achterwege, wij lopen nu de rest van de grotere veranderingen met je door.

Verbeteringen aan Edge

Er waren aardig wat gebruikers die aan de haal dingen met Microsoft's nieuwe browser toen deze net uit kwam en velen laten de browser inmiddels weer links liggen. Dat weerhoudt het Edge-team er echter niet van gewoon door te stomen en nieuwe verbeteringen uit te rollen. Het is in deze versie mogelijk tabs te previewen en er is ook een tool om tabs later weer te "resumen" als je die eerder aan de kant hebt geschoven.