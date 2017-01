9 netwerk en wifi-tips voor Windows 10

Ga sneller naar je netwerkeigenschappen

Het was in Windows 7 al makkelijk om naar de Wifi-instellingen en status te gaan door met de rechtermuisknop te klikken op de netwerklijst. Er is echter in elke Windows-release die daarna uit is gekomen het een en ander veranderd op dat gebied. In sommige gevallen gebeurde er zelfs helemaal niets meer.

Vanaf Windows 10 versie 1607 kan je nu (met de linkermuisknop) klikken op een Wifi-naam uit de netwerklijst en kiezen voor eigenschappen. Het nieuwe herontworpen eigenschappen-scherm komt tevoorschijn. In dat nieuwe scherm kan je de automatische verbinding, het ontdekken van het netwerk en de "betaalde verbinding" aanpassen. Daarnaast kan je ook de verbindingsinstellingen bekijken.

Microsoft heeft een nieuwe pagina toegevoegd aan de instellingen-app in Windows 10 (1607) waarin je de verbindingseigenschappen van alle apparaten kan bekijken. Dat kan erg goed van pas komen als je met meerdere apparaten en verbindingen tegelijk werkt. Je kan deze opties opvragen door naar de netwerk en internet-pagina te gaan in het instellingen scherm en op de status-tab te klikken. Selecteer vervolgens Netwerkeigenschappen bekijken en de gegevens komen tevoorschijn.