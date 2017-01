7 gratis video-edit-pakketten

Naast "de grote drie" videobewerkingspakketten (Avid, Final Cut en Première) zijn er natuurlijk nog andere prachtige softwarepakketten waarmee mooie video's kan maken. Maar als je een klein budget hebt en je video's zijn erg simpel (maar weer niet zo simpel dat Windows movie maker of iMovie volstaat), waarom zou je dan niet eens kijken naar gratis alternatieven? Het geld dat je overhoudt kan je dan bijvoorbeeld steken in (betere) hardware of andere IT-projecten.

Tegenwoordig zijn de gratis video-edit-pakketten goed genoeg om professioneel-ogende video's te maken. Tuurlijk, je zal op sommige vlakken wat in moeten leveren (codec-ondersteuning, minder videotracks, minder effecten) maar dat zijn meestal elementen die toch niet gebruikt worden voor simpele video's.

Videosoft's Video Editor (VSDC)

Deze gratis video-editor van Flash-Integro LLC is erg uitgebreid voor een gratis video-editprogramma. Het pakket heeft ondersteuning voor verschillende effecten, kan overweg met meerdere videotracks, ondersteunt hardwarematige acceleratie, multi-color chroma keys, masking en tientallen bestandsformaten en codecs.

Daarnaast heeft Videosoft's editor ingebouwde DVD-authoring software waardoor het branden naar DVD's die compatible zijn met stand-alone dvd spelers een fluitje van een cent is. Ook kan deze software de desktop capturen voor mensen die softwareguides maken en kan de software rechtstreeks video capturen van andere videobronnen en (ingebouwde) webcams.

Kortom, een zeer compleet pakket dat niks kost. En nee, er zitten geen addertjes onder het gras. Je krijgt niet te maken met tijdsbeperkingen, watermerken of nag-meldingen. Dit bedrijf verdient z'n geld met het geven van ondersteuning of donaties.

De software werkt alleen onder Windows.

VideoPad Video Editor

De software van videopad is beschikbaar voor zowel de desktop als op draagbare iOS- en Android-apparaten. Er zijn echter wel een paar dingen waar je op moet letten. De gratis desktopversie mag niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden en valt dus af voor je bedrijf. Je zal het dus moeten doen met de iOS- en Android-versies.

Met deze mobiele versies kom je een heel eind maar voor bepaalde effecten en plug-ins zal betaald moeten worden via in-app aankopen.

De applicatie werkt op Windows macOX, iOS en Android.

Wevideo

Leuk al die softwarepakketten, maar wat nou als je computer niet krachtig genoeg is? Kijk dan eens naar Wevideo. Het video editen gebeurt in de cloud. Upload je videomateriaal naar de dienst (of importeer deze via andere online bronnen) en ga aan de slag. Deze dienst is erg handig voor gebruikers die niet of nauwelijks ervaring hebben met het bewerken van video. Naast de standaard timeline-functies, biedt deze dienst ook een storyboard modus aan om het editen wat makkelijker te maken. Omdat het editen in de cloud gebeurt, kunnen andere mensen ook meedoen en samen werken aan een project.

De dienst werkt volledig in je browser en is daarom besturingssysteem onafhankelijk. Daarnaast werkt de dienst ook met apps waardoor gebruikers met hun Android- en iOS-apparaten aan de slag kunnen.

Er zijn wel een paar dingen waarmee je rekening moet houden. Als je de gratis versie gebruikt kan je maar twee gigabyte aan videomateriaal per maand uploaden en 5 minuten aan videomateriaal bewerken. De maximale resolutie waarop video kan worden uitgerenderd is 720p. Daarnaast wordt er ook een watermerk toegevoegd aan je video's.

Je wordt dan ook aangespoord een abonnement aan te schaffen waardoor je meer mogelijkheden tot je beschikking hebt.

Deze dienst werkt op elk gangbaar besturingssysteem met een moderne webbrowser en Flash plug-in. De apps draaien op Android en iOS.

OpenShot

Openshot is een gratis open-source video-editor die ooit is begonnen als kickstarter-project. Deze software is redelijk jong maar heeft toch aardig wat handige features waaronder de ondersteuning voor oneindig veel mediatracks, filters, transities, alpha compositing, rotoscoping, (chroma) keying en alle codecs waar FFMPEG mee overweg kan. Als VLC het kan afspelen, kan OpenShot het importeren. Een groot voordeel daarvan is dat je je besturingssysteem niet hoeft te vervuilen met codec packs.

Openshot is voornamelijk ontwikkeld voor Linux maar werkt ook onder macOS en Windows.

Kdenlive

Ook deze video editor is begonnen als project voor Linux. Net als Openshot gebruikt dit pakket de Ffmpeg libraries voor het ondersteunen van een hele zwik aan codecs, multitrack video editing, video-effecten en hardwarematige videobronnen voor zowel input als output.

Dit pakket is beschikbaar voor Linux en macOS, aan de Windows-versie wordt nog gewerkt.

Lightworks

Lightworks is een ware veteraan op editgebied. Het pakket bestaat al sinds 1989 en heeft z'n sporen ruimschoots verdiend in de videowereld. De software is ooit ontwikkeld als concurrent van Avid en is gebruikt door verschillende filmstudio's in Hollywood. Lightworks is zeer uitgebreid en heeft niet alleen ondersteuning voor de, door FFMPEG ondersteunde codecs, maar ook veel broadcast codecs.

Het pakket heeft onder andere ondersteuning voor professionele kleurcorrectie, GPU-acceleratie, chroma keying en 3rd-party special effect tools als Boris FX.

Lightworks kan overweg met verschillende workflows. Mocht je met editors werken die ervaring hebben met Avid of Final Cut, kan je het pakket zo instellen dat de sneltoetsen en de layout worden aangepast aan de look and feel van deze pakketten.

Dit is veruit het compleetste, uitgebreidste pakket dat je gratis kan gebruiken. Het feit dat deze software door verschillende grote Hollywood-studio's is gebruikt om films als Pulp Fiction, 28 Days Later en The Wolf of Wall Street te produceren zegt eigenlijk al genoeg. De gratis versie mist enkele features als het uitrenderen van video met een broadcast-codec en het exporteren naar DVD en Blu-ray. Daarnaast is de maximale resolutie niet hoger dan 1080p met een MP4-codec (geoptimaliseerd voor Vimeo en Youtube). Maar dat zijn elementen die de simpele filmmaker niet in de weg zullen zitten. Je zal je overigens wel moeten registreren voor een gratis licentie en deze om de zoveel tijd moeten vernieuwen. Dat kost verder niets, maar je moet het niet vergeten.

De gigantische hoeveelheid aan mogelijkheden kan misschien wat intimiderend overkomen. De leercurve is ook best hoog en als je simpele video's maakt, is het misschien wel overkill, maar zeker het overwegen waard.

Lightworks is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux.





