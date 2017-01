12 gratis tools om Windows 10-problemen te tackelen

Of je nu Windows 10 braaf gebruikt en precies doet wat Microsoft van je verwacht of het maximale uit het systeem probeert te persen, vroeg of laat loop je tegen problemen aan. Wij hebben al meerdere malen geschreven over eventuele oplossingen, maar wat nou als al deze oplossingen niet werken? Je zal dan zelf moeten gaan troubleshooten.

We bekeken een aantal tools voor je die je daarmee kunnen helpen. Dit kunnen ingebouwde tools zijn, tools die je kan downloaden van Microsoft zelf of tools van derden. Ze zijn allemaal gratis en de kans is groot dat ze de oorzaak van je problemen kunnen achterhalen en zelfs kunnen oplossen.

Start menu probleemoplosser

Het kan in enkele zeldzame gevallen gebeuren dat je start menu niet meer reageert als je het aanklikt of op de win-knop op je toetsenbord drukt. In andere gevallen reageert het menu nog wel maar is het bijvoorbeeld niet mogelijk om snelkoppelingen toe te voegen of verdwijnen vastgemaakte apps vanzelf weer uit het menu.

Ook de zoekbalk kan soms problemen opleveren. Het zoekpaneel opent niet als je op de balk klikt of deze reageert helemaal niet.

De oplossing voor deze problemen kan vrij simpel zijn door gebruik te maken van Microsoft's probleemoplosser. We weten dat de oplossingen die geboden worden door deze tool lang niet altijd helpen maar deze externe tool krijgt wellicht wat meer voor elkaar.

Klik op de webpagina op de optie "probleemoplosser uitvoeren" en klik op de link "probleemoplosser voor het startmenu proberen". Het bestand "startmenu.diagcab" wordt gedownload. Dubbelklik op het bestand en en volg de aanwijzingen op het scherm. De tool checkt of er bestanden missen of corrupt zijn en repareert deze.

Lukt het niet om de problemen op deze manier op te lossen, zou je problemen kunnen hebben met je videodrivers. Je kan kijken of je deze problemen kan oplossen met interne probleemoplosser die we op de volgende pagina bespreken.