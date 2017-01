Microsoft: Windows 7 voldoet niet meer

Windows 7 wordt nog tot januari 2020 ondersteund, maar Microsoft wil het XP-geplak van een paar jaar terug voorkomen en wijst er in een Duitse blogpost op dat gebruikers nu al langzaam hinder ondervinden als ze niet overstappen op Windows 10. Qua beveiliging is het beter voor bedrijven en volgens de blog verschijnen er steeds minder Windows 7-drivers, waardoor randapparatuur niet meer kan worden aangesloten.

Einde in zicht

Verder ondersteunen nieuwe chipsets van onder meer Intel, AMD en Qualcomm het nieuwste platform en wordt nieuwe software geschreven voor Windows 10, zo meldt het bedrijf. Daarmee komt in de praktijk het einde van Windows 7 sneller dan je denkt. Windows 7 voldoet niet meer aan de technologische eisen van IT-afdelingen en moderne gebruikers, stelt het blog.

Deze versie van Windows bestaat komende zomer alweer acht jaar (ter vergelijking: de Ubuntu-LTS op het moment dat Windows 7 verscheen was versie 8.04) en Microsoft introduceerde opvolger Windows 8 in 2012. Dat OS wil vrijwel iedereen, inclusief de maker, liever vergeten en in 2015 verscheen Windows 10, dat qua look and feel weer vertrouwder lijkt dan Windows 8/8.1.

Plakken op oud OS

Met Windows XP bleven bedrijven te lang hangen en planden ze een migratietraject op het allerlaatste moment. Onder meer de Nederlandse overheid moest in de buidel tasten omdat het een niet meer ondersteund OS bleef gebruiken wanneer de migratie naar Windows 7 of Windows 8 niet voltooid was.

In de VS zijn er overheidsdiensten die nu nog steeds op het in 2001 verschenen Windows XP zitten. En menig dokterspost, tandarts, winkel, etc. heeft - zo bemerkt deze redacteur met enige regelmaat - ook nog altijd Windows XP draaien.