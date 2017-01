Zo zet je Android op je oude pc

Voordat onze mailbox volstroomt met commentaar eerst even dit: Wij weten dat Android ook gewoon op een Linux kernel draait en daarom stiekem ook de zoveelste Linux-distributie is. Dit systeem zit echter zo anders in elkaar dat wij het als een apart besturingssysteem behandelen en het vergelijken met andere (Linux)systemen als Ubuntu, SUSE of Fedora.

Waarom overstappen?

Je kent het wel. Je hebt een oude(re) computer liggen die eigenlijk nog krachtig genoeg is voor simpele alledaagse dingen als tekstverwerken, video's kijken, muziek luisteren en internetten. Helaas draait het systeem nog op Windows XP of Vista waardoor (gratis) upgraden naar 7, 8 of 10 niet mogelijk is. Bovendien heeft het apparaat weinig werkgeheugen en is het niet vooruit te branden als je (op andere manieren) een nieuwere versie van Windows installeert. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het gemis aan drivers, waardoor je videokaart, wifi-interface of chipset niet (goed) werkt op deze nieuwere systemen.

De gemiddelde computer-fan zal je vol enthousiasme vertellen dat je je oude beestje vooral niet weg moet gooien en er (een lichte variant van) Linux op moet installeren. Dat is op zich een goede tip. Een systeem als Lubuntu of andere kleine, lichte Linuxdistributie kan je computer weer laten vliegen. Natuurlijk kan je ook onder Linux tegen het driver-probleem aanlopen, maar gek genoeg is dat risico tegenwoordig kleiner dan onder Windows (nooit gedacht dat ik dat ooit zou schrijven). Dat betekent overigens niet dat het nooit meer voorkomt. Er zijn helaas nog steeds apparaten die niet worden ondersteund om uiteenlopende redenen.

Toch hoef je Windows niet meteen af te schrijven. Soms heb je geluk en wordt alle hardware gewoon ondersteund. Je kan altijd testen of Windows 10 werkt op je computer door een algemene sleutel in te vullen of tijdens het installatieproces aan te geven dat je nog geen sleutel hebt. Je kan het besturingssysteem een maand testen, daarna zal je wel de portemonnee moeten trekken om een Windows 10-licentie aan te schaffen. Als het systeem tergend traag is en je harde schijf swapt als een malle, zou extra werkgeheugen wellicht ook een oplossing voor je zijn. Wij hebben al een keer getest en het is in sommige gevallen best te doen.

Het is natuurlijk de vraag of het 't waard is nog te investeren in zo'n oude computer, zeker als er zoveel gratis oplossingen zijn die net zo goed en misschien zelfs beter zijn. Vandaag testen wij hoe goed een oude computer draait op Android. Speciaal voor de mensen die de overstap naar andere Linux distributies niet aandurven, geen fan zijn van het ecosysteem of gewoon Android prefereren (omdat zij er al bekend mee zijn dankzij hun smartphone of tablet).

