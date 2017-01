19 splinternieuwe functies in Windows 10 dit jaar

We kijken met de nieuwe build vooruit naar de Creators Update.

De releasenotes van de versie bestaat uit meer dan tien pagina's volgens het bedrijf. Zelf vonden we een hoop verbeteringen en de kleine tweaks laten we hier achterwege om het overzichtelijk te houden. Sommige van onderstaande vernieuwingen zijn van cosmetische aard en verbeteren de gebruikerservaring, andere zijn heel nieuwe features die eerder in Windows ontbraken.

Heb je een 'gewone' pc en installeer je geen Insider-builds? Je hoeft niet jaloers te zijn, want deze features zullen allemaal verwerkt zijn in de officiële update van Windows 10, deze keer Creators Update genoemd. Deze wordt zoals het er nu naar uitziet waarschijnlijk in april afgeleverd en op dat moment kan iedereen aan de slag met deze functionaliteiten.

1. Startmenumappen

Gebruikers van Windows Phone hebben al lang de optie om tegels uit het startmenu samen te voegen in een map door ze te slepen en bovenop elkaar te laten vallen. Die optie wordt nu ook toegevoegd aan Windows 10. Het resultaat is een netter startmenu, maar dan zonder de realtime update-effecten die je ziet in een Live Tile.