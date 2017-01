Android loopt als een zonnetje op Eee PC

In de test van vorige week installeerden wij een desktop-versie van Android, Remix OS, op een HP Elitebook 8530. Een Laptop met een 15.4 inch scherm, een op 2.53 GHZ draaiende Core 2 Duo-processor, 2 GB RAM en een 160 GB grote harde schijf. Voor onze tweede test gebruikten wij de ASUS Eee PC 1001. Een netbook met een 10.1 inch scherm, een op 1.66 GHz draaiende Atom-processor, 1 GB RAM en een 250 GB grote harde schijf. Deze netbook is ietsjes ouder en een stuk trager dan de HP EliteBook 8530, maar dat is amper te merken.

Het installeren van Remix OS op deze oudere laptop was geen enkel probleem. De installatieprocedure is verder exact hetzelfde als op de HP. Al moest er wel gekozen worden voor de 32-bit-versie. De 64-bit-versie bleef na installatie hangen tijdens het opstartproces. Vreemd genoeg waren de andere, nog iets oudere Eee-modellen te zwak voor het systeem. (De 700 en 900-series) het systeem weigerden te starten na installatie. Wij zullen in de nabije toekomst andere versies van Android op deze computers testen.

Snelheid

Ook bij deze oude computer viel de snelheid erg op. De Atom-processor is een stuk lager geklokt, maar lijkt in sommige gevallen toch sneller te reageren dan Core2Duo op de HP. Het wisselen tussen apps en het maken van screenshots gaat goed terwijl dat op de HP nog wel eens mis ging.

Alleen in de AnTuTu-benchmarks legt de Eee PC het zwaar af tegen de HP. Sommige 3d-tests falen en anderen hebben een erg lage framerate. De uiteindelijke score ligt ergens rond de 21000 punten tegenover de bijna 75000 punten die de HP haalt (het gemiddelde is door de lage 3d-score flink omlaag gehaald). Qua performance komt de Eee-pc ongeveer overeen met een midrange Samsung-smartphone uit 2015 (tussen de Samsung A7 en A5). Zeker niet slecht.

