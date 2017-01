Microsoft maakt upgraden naar Windows 10 weer gratis voor MKB

"De aanbieding wordt verlengd voor dit segment om bedrijven alsnog aan Windows 10 te helpen," aldus Wes Miller, Analist bij Microsoft.

De oude aanbieding eindigde in augustus vorig jaar en de nieuwe aanbieding is van toepassing op computers die Windows 7 of Windows 8.1 draaien. Alleen bedrijven die zich hebben aangemeld voor een van de Windows Enterprise abonnementen kunnen gebruik maken van deze gratis upgrade.

"Klanten die zich hebben ingeschreven voor Windows 10 Enterprise E3 en E5 of de Secure Productive Enterprise E3 en E5 kunnen hun Windows 7 en Windows 8.1 pcs en apparaten upgraden naar Windows 10 zonder een aparte upgrade-licentie aan te schaffen," zegt Nic Fillingham, Small business product manager in een blogpost.

De Windows 10 enterprise E3 en E5-abonnementen kosten ongeveer 7 en 14 euro per gebruiker per maand of 84 en 168 euro per jaar. Voorheen werden deze abonnementen gekoppeld aan apparaten maar tegenwoordig gaat dat per gebruiker.

Fillingham liet weten dat deze abonnementsvormen speciaal voor klanten waren die geen "long term volume licensing agreement" wilden tekenen. Grotere klanten (voornamelijk enterprises) kopen meestal Windows in deze vorm.