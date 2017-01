Bouwer Vivaldi-browser haalt uit naar Microsoft

"Ik begrijp dat Microsoft zich zorgen maakt over het lage gebruik van Edge, maar in plaats van dat ze een betere browser bouwen, dwingt het bedrijf z'n product op een schaamteloze manier op aan gebruikers," aldus Von Tetzchner.

Vivaldi is een nieuwe webbroswer die april vorig jaar is uitgekomen. De browser is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux en kwam als beste uit onze browsertest.

Het is op dit moment nog niet mogelijk te achterhalen hoeveel marktaandeel Vivaldi heeft omdat het zo klein is dat het niet wordt meegenomen in de meting van verschillende analytics-bedrijven.

Laag marktaandeel

Von Tetzchner zegt dat Microsoft mede verantwoordelijk is voor dit kleine marktaandeel. "Elke keer als Windows 10 een grote update krijgt, wordt de standaardbrowser weer ingesteld op Edge. Dat gebeurt ook als er een nieuwe browser wordt geïnstalleerd, zelfs als de vorige standaard browser geen Edge was."

Daarnaast klaagt Von Tetzchner over het feit dat het instellen van een standaardbrowser te gecompliceerd is voor sommige gebruikers. "We moeten accepteren dat sommige gebruikers liever met software van andere bedrijven werken. Het is tijd om adequaat te handelen en te stoppen met het resetten van de standaard browser-instelling en de keuze van de gebruiker te accepteren."

Antitrust

Het is niet de eerste keer dat Microsoft en Von Tetzchner te maken hebben met dit euvel. In 2011 diende Von Tetzchner, die toen nog werkte voor Opera Software, een klacht in bij de Europese Unie. Microsoft zou Internet Explorer bundelen met Windows en zo andere browserbouwers geen kans geven. Twee jaar later spande De EU een antitrust-zaak aan tegen de softwarereus.

Microsoft heeft nog niet gereageerd op de klachten van Von Tetzchner.