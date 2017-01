10 frustrerende Google Chrome-irritaties

Chrome mag dan wel de meest gebruikte webbrowser ter wereld zijn, maar dat betekent nog niet dat het een perfect stuk software is. De browser heeft door de jaren heen al 50 grote updates gehad, maar heeft nog steeds enkele ruwe kantjes.

Er zijn veel artikelen die je onder de motorkap van de browser laten knutselen om deze helemaal naar je hand te zetten dus dat laten wij vandaag achterwege. Wij laten je zien hoe je de browser minder irritant maakt zonder de browser helemaal uit elkaar te trekken.

Stop het per ongeluk sluiten

Laten we met iets simpels beginnen. Het is 2017 en Chrome heeft nog steeds geen ingebouwde bescherming tegen het sluiten van al je tabs zonder je te waarschuwen als je per ongeluk je browser afsluit.

Chrome zou een dialoogscherm moeten laten zien als je meerdere tabs tegelijkertijd sluit (tenminste als geavanceerde optie) deze feature zit wel in andere grote browsers. Zolang Google deze functie niet heeft ingebouwd kan je deze website vastzetten door deze te openen, met de rechtermuisknop op de tab te klikken en te kiezen voor tabblad vastzetten. De tab wordt verkleind en neemt nog maar weinig ruimte in beslag.

Als je de browser nu sluit zal de website altijd vragen of je zeker weet of je de pagina wilt verlaten waardoor je een extra kans hebben het sluiten te stoppen mocht je per ongeluk op het kruisje hebben geklikt. Klik op verlaten als je de browser wilt sluiten en klik op blijven als je de boel open wilt laten. Handig toch?