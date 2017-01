De game-modus van Windows 10 bevat te veel bugs

De op gamers gerichte Windows 10 Insider build (15019) bevat onder andere een Game modus, Beam livestreaming en andere features waaronder verbeteringen aan Edge en een betere out-of-box experience.

Het is niet zo gek dat er af en toe wat bugs in insider-versies van Windows sluipen. Het zijn per slot van rekening testversies, maar als je deze versie speciaal gedownload hebt om de game modus te testen, kom je niet ver. Microsoft waarschuwt dat verschillende "populaire games" kunnen crashen of zwarte schermen tonen tijdens het starten. Win32 games kunnen zelfs automatisch worden geminimaliseerd als er op verschillende elementen wordt geklikt waardoor ze onspeelbaar zijn.

Daarnaast heeft deze versie van Windows te maken met een download glitch. De voortgangsbalk blijft hangen op 0 procent, zelfs als dat niet het geval is.

"Wij begrijpen dat dit pijnlijk is voor de mensen die juist deze game-features wilden uitproberen. Wij hebben lang overlegd of wij deze build alsnog uit zouden brengen ondanks de vele bugs. Wij hebben besloten dit toch te doen aangezien wij feedback nodig hebben van Insiders over andere gebieden van dit besturingssysteem," schreef Dona Sarkar in een blogpost.