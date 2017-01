10 prachtige nieuwe UI-features voor Windows 10

Wij schreven eerder al over alle nieuwe functies en veranderingen die de Creators Update allemaal met zich mee zal brengen, maar ook de UI krijgt een flinke boost. De update zal de manier hoe je met het besturingssysteem omgaat hier en daar wijzigen en wij laten je de belangrijkste wijzigingen zien die wij eerder in de preview builds voorbij zagen komen.

Hello en Goodbye

Windows Hello zit al een tijdje in het besturingssysteem en geeft gebruikers de mogelijkheid in te loggen via de webcam, maar deze nieuwe update vergrendelt je computer ook als je wegloopt. De functie wordt nu Windows Goodbye genoemd maar heeft nog geen officiƫle naam. Ook de namen Proximity Lock en Dynamic Lock worden overwogen.

Microsoft heeft nog niet aangegeven hoe Windows het doorheeft als je wegloopt. De makkelijkste methode zou het gebruik van de webcam zijn, maar 'goodbye' zou ook gebruik kunnen maken van je smartphone via Bluetooth. Als je smartphone te ver weg is, wordt de verbinding automatisch vergrendeld.

Actieventrum UI tweaks

Het actiecentrum zal enkele kleine veranderingen krijgen. De Quick Access-iconen (de knoppen waar je op klikt als je specifieke controls van Windows 10 wilt openen). De Creators Update voegt ook speciale niveaus en sliders weer in het actiecentrum als schermhelderheid en geluidsvolume. Het lijkt erop dat dat gedaan is om deze feature makkelijker bedienbaar te maken op een touchscreen.

Daarnaast zal het scherm downloads uit de Windows store weergeven. Deze functie werkt op dit moment alleen nog voor games, het is nog niet bekend of deze later wordt uitgebreid voor andere apps (waaronder de webbrowser).