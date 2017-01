Android op de Raspberry Pi? Waardeloos!

Het werken op de Raspberry Pi ging mij vorige keer aardig af met Pixel maar hier en daar had ik toch wat last van het weinige werkgeheugen dat het computertje aan boord had. Dit is echter alleen een probleem als je, net als ik, een hele reeks aan tabs open hebt staan in combinatie met verschillende andere applicaties. Al was het wel Chromium die het computertje keer op keer op z'n knieën kreeg.

Met één á twee tabs open en misschien nog een applicatie of twee, is het goed werken op het computertje. De processor trekt het in elk geval met gemak en het geheugen pruttelt met een load van ongeveer 50 procent rustig door. Daarom is de Raspberry Pi de ideale budgetcomputer om te geven aan iemand die niets anders doet dan internetten, films kijken en tekstverwerken. Een mooie conclusie, maar ik had het idee dat het beter kon.

Na een dag gewerkt te hebben met een Android-variant (Remix OS) op een bijna tien jaar oude laptop zag ik dat dat besturingssysteem een stuk zuiniger omgaat met systeembronnen dan veel van de andere lichte Linux-distributies. Ik ben mij ervan bewust dat dit onder andere te maken heeft met de Android-apps. Deze zijn wat simpeler en kleiner (en daardoor ook minder zwaar) dan de gemiddelde desktop-applicatie waardoor het geheugengebruik tot een minimum wordt beperkt.

Daarnaast maakt Android ook gebruik van tombstoning waardoor veel apps nog minder geheugen in beslag nemen als deze worden geminimaliseerd. Ook het feit dat sommige (web)diensten een Android-app aanbieden helpt in elk geval een hoop op het gebied van geheugenbesparing. De Spotify-app neemt bijvoorbeeld een stuk minder RAM in beslag dan de webplayer in Chromium.

Al deze factoren maakten mij erg nieuwsgierig naar Android op de Raspberry Pi. Wellicht dat ik rustig een hele zwik aan tabs open kan hebben zonder dat het geheugen volloopt (dankzij tombstoning) terwijl de Spotify-app op de achtergrond gewoon doorspeelt en de collaboration-app rustig notificaties pusht via de berichtenbalk.

Ja, Android op de Raspberry Pi lijkt een gouden combinatie. Tijd om het besturingssysteem te installeren op het kleine computertje en weer een werkdag lang aan de slag te gaan met niets anders dan de Raspberry Pi.

