De 5 beste gratis diensten voor live video streaming

De tijd dat je voor het live streamen van video een eigen serverpark moet (laten) opzetten en gigantisch veel bandbreedte moet hebben ligt gelukkig al jaren achter ons. Het is nog steeds mogelijk en er zijn nog genoeg redenen om voor een in-house oplossing te kiezen (controle en advertenties bijvoorbeeld), maar je kan een hoop besparen door het streamen te laten verzorgen door een derde partij. Hierdoor hoef je namelijk slechts genoeg bandbreedte te hebben voor één uitgaande videostream. Bovendien kan er makkelijker geschaald worden als je stream viraal gaat, dit kost je niks extra.

Wij bekijken verschillende streamingdiensten die je veel werk uit handen kunnen nemen. In veel gevallen heb je slechts een krachtige computer nodig om je videostream real-time te encoderen voordat deze naar de streamingserver wordt gestuurd.

Facebook

Livestreamen op Facebook is belachelijk makkelijk. Als je het echt simpel aan wilt pakken kan je de app installeren en via de app een livestream-evenement starten. Je kan direct filmen met je telefoon of tablet.

Aangezien Facebook zich dit jaar ook op grote schermen (tv) gaat richten is het filmen met een smartphone kwalitatief niet de beste keuze. Ook als je de productiewaarde van je livestream wilt verbeteren en met meerdere camera's en video production switches wilt werken is de app misschien niet de beste oplossing. Gelukkig zijn er ook genoeg desktop-applicaties waarmee je kan streamen naar de videoserver van Facebook.

Houd er wel rekening mee dat je kijkers een Facebook account moeten hebben om je stream te kunnen bekijken.

Youtube

Ook via Youtube kan je tegenwoordig streamen. Het grote voordeel van Google's streamingdienst is dat praktisch iedereen Youtube al kent en niet per se een account hoeft te hebben om je live stream te bekijken. Daarnaast kunnen consumenten jouw stream op vele manieren bekijken. Vanuit de webbrowser, verschillende smart tv-apps, mediacenter plug-ins, spelcomputers, chromecast en mobiele apps. Kortom, als je zeker wilt weten dat je livestream op zoveel mogelijk apparaten bekeken kan worden, is Youtube een van de betere oplossingen.

Ook voor het versturen van de stream kan je gebruik maken van de YouTube-app of een 3rd-party coderingsprogramma.

Periscope

Periscope is een streamingdienst die zich speciaal richt op mobiele live video. Gebruikers kunnen direct vanaf hun telefoon een stream starten en hun stream wordt weergegeven op een kaart zodat gebruikers meteen kunnen zien waar de stream vandaan komt.

Omdat deze dienst zich voornamelijk richt op mobiele gebruikers is er geen officiële applicatie waarmee je vanaf de pc kan livestreamen. Er bestaat wel een 3rd-party applicatie genaamd telescope waarmee je in elk geval onder Windows het een en ander kan proberen. Deze applicatie mist echter wat functionaliteit en wordt niet ondersteund.

Daarnaast zit de UI van Periscope zo in elkaar dat gebruikers hun smartphone altijd verticaal moeten houden als zij de app gebruiken, een van de vele app-ergernissen. Het zorgt voor verticale video's (en dus dikke, zwarte balken aan weerskanten van het scherm) en dat komt niet bepaald professioneel over.

Ustream

Ustream is een van de oudere partijen die zich bezighoudt met live video via het internet. De dienst wordt nog steeds door veel partijen gebruikt (Sony gebruikt Ustream bijvoorbeeld voor het broadcasten van Playstation 4-gameplay) en in Amerika wordt de dienst ook wel eens voor politieke doeleinden ingezet.

De dienst is vorig jaar overgenomen door IBM en toegevoegd aan diens cloud unit. Ustream kan zowel gratis worden gebruikt (er worden dan advertenties weergegeven in de video) als betaald.

Net als de eerder genoemde diensten werkt Ustream met een officiële applicatie om de videostroom te encoderen en naar de servers van het bedrijf te sturen, maar er kan ook een hele zwik aan 3rd-party applicaties gebruikt worden.

Twitch

Ook deze dienst bestaat al sinds het vorige decennium. Hoewel de nadruk van Twitch ligt op (pro) gamers, wordt de dienst ook gebruikt voor andere doeleinden. De kans is groot dat, als je een hardwarematige video-encoder aanschaft , deze standaard met Twitch overweg kan (en tegenwoordig ook Youtube). Twitch wordt ook door ontzettend veel hard- en software ondersteund waardoor het mogelijk is videostreams op smart tv's, spelcomputers en smartphones te bekijken. De dienst is ontstaan als een onderdeel van het destijds in Amerika populaire Justin.tv. De dienst is inmiddels zo populair dat Justin.tv uiteindelijk is opgegaan in Twitch wat sinds 2014 weer onderdeel is van Amazon.

Voor het encoderen en versturen van de videostroom kan je de officiële Twitch-applicatie gebruiken of een van de vele 3rd-party streaming-applicaties.

