Hands-on met gelekte Windows 10 Cloud: geen ChromeOS killer

Het gonst al een tijdje op internet dat Microsoft probeert Google's Chromebooks af te troeven door zelf met een beperkte (lichtere) versie van Windows op de proppen te komen. Google timmert namelijk flink aan de weg in het onderwijs met goedkope laptops in combinatie met het bijbehorende besturingssysteem Chrome OS en Microsoft ziet het natuurlijk niet graag gebeuren dat er een generatie non-Windows-mensen opgroeit met alle gevolgen van dien.

Het bedrijf wil vermoedelijk, net als Google, een systeem uitbrengen dat alleen werkt met Microsoft's eigen store en er zo voor zorgen dat het systeem makkelijker te managen en dicht te timmeren is.

Wij hebben al enkele keren kunnen stoeien met Chrome OS en de open source variant Chromium OS en waren erg onder de indruk van de snelheid en simpliciteit van het systeem. Zeker nu nieuwere versies ook overweg kunnen met Android-apps kan dit systeem nog eens heel groot worden. Gebruikers zijn inmiddels al bekend met het Android-ecosysteem en het kunnen draaien van de zelfde apps, die men toch al op tablets en smartphones heeft staan verlaagt de drempel een ander systeem te proberen behoorlijk.

Wij hebben ook een exemplaar van Windows cloud weten te bemachtigen en besloten het besturingssysteem eventjes goed aan de tand te voelen. Wij hebben besloten het besturingssysteem te installeren op dezelfde computer waar wij eerder Chromium OS en Android/Remix OS hebben getest om te kijken of Windows Cloud zich op dezelfde hardware goed staande weet te houden en ook op het gebied van specificaties Google kan aftroeven.

Testversie

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het hier gaat om een uitgelekt testexemplaar en dat de kans groot is dat het systeem niet alleen onaf is, maar daarom ook buggy. Wij kunnen daarom slechts speculeren of Microsoft het besturingssysteem op deze manier op de markt brengt of dat er nog meer onderdelen uit worden gesloopt of juist worden toegevoegd.

Installatie

Na het image-bestand te hebben ontvangen van de verspreiders, schreven wij deze weg naar een USB-stick (zoals we met alle moderne versies van Windows doen). Zodat wij konden booten vanaf de stick en de installatie makkelijk konden starten. Helaas werkte dat niet. De USB-stick werd wel gelezen door de laptop maar het apparaat weigerde te booten. Dan maar branden op een DVD en hopen dat dat wel werkt...