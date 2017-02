Ik ging op Android app-dieet en werd een beter mens

Ik had namelijk al een tijdje een app-probleem. Ik had door de jaren heen wel 1200 apps op m'n smartphone gehad. Toegegeven, veel van deze apps hebben maar eventjes op m'n telefoon gestaan omdat ik ze moest testen voor m'n werk maar dan nog, dat zijn een hoop apps.

Het hebben van veel apps kan in sommige gevallen echt hinderlijk zijn. Tuurlijk, je kan de allerbelangrijkste apps op je homescreen plaatsen, maar of je nu een hele stapel apps op je homescreen hebt staan of dat je regelmatig aan het scrollen bent in de app drawer. Als je belachelijk veel apps hebt, neemt het elke keer onnodig veel tijd in beslag.

Daarnaast (en dit is vooral van toepassing op mijzelf) komt het erop neer dat je vaker gedachteloos met je telefoon rommelt als je een momentje niks te doen hebt. Je kent het wel: je hebt een minuutje niks te doen en er zijn te weinig prikkels. De persoon met wie je bent gaan uit eten is even naar de wc of je staat in de rij en zonder dat je er erg in hebt grijp je naar je telefoon en ben je gedachteloos aan het swipen op zoek naar wat afleiding. Je checkt je mail of bent doelloos aan het scrollen in de appdrawer, wellicht open je Facebook of Twitter om te kijken op zoek naar iets...het maakt niet uit wat om de mentale stilte te doen verdwijnen (het zal je verbazen hoeveel mensen dat doen als ze een momentje voor zichzelf hebben).

Ik veroordeel overigens niemand. Ik deed jarenlang precies hetzelfde, veel vaker dan ik nu durf toe te geven. De afgelopen maanden ben ik er echter achter gekomen dat ik niet altijd online wil zijn en dat ik mij wat bewuster ben van mijn omgeving.

Dat betekent niet dat ik niet meer geïnteresseerd ben in mobiele technologie of Android, integendeel. Het betekent alleen dat ik mijn apparaten alleen nog maar gebruik op een manier die mijn leven verbetert in plaats van mij te pas en te onpas nutteloos laat afleiden. Ik wil actief bezig zijn met de taak waar ik op dat moment aan werk. Ik wil mijn telefoon alleen nog maar gebruiken als daar een echte reden voor is en voorkomen dat ik elk "dood" moment met m'n neus tegen het scherm gedrukt zit om maar niet alleen te hoeven zijn met mijn eigen gedachtes.

Ik ben hier al een tijd mee bezig en dat ging de ene keer beter dan de andere keer, maar hoe hard ik het ook probeerde, op een gegeven moment viel ik toch weer terug in m'n oude gewoonte. Ik was het zat en besloot het nu rigoureus aan te pakken. Technologie was de baas over mij in plaats van andersom. Het was hoog tijd het roer om te gooien.