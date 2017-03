Zo bouw je je eigen Linux distributie

Linux From Scratch is een combinatie van een software project en een boek. Afgelopen weekend is versie 8.0 uitgekomen en het leert je een volledig Linux systeem van de grond af op te bouwen. Het is een waardevol en onthullend project, al zal het je niet het nieuwste van het nieuwste in de Linux-wereld leren.

Je eigen Linux bouwen

De meeste Linux tutorials focussen op het werken met bestaande Linux distributies als Red Hat/Fecora/CentOS, Ubuntu, Suse enzovoort. LFS neemt aan dat de gebruiker niet simpelweg wilt weten hoe dingen aan de buitenkant werken, maar wilt begrijpen hoe het interne ontwerp van Linux in elkaar steekt.

Het core LFS project begint met een bestaande Linux distributie als een ontwikkelomgeving. De gebruiker maakt een dedicated partitie waar de nieuwe Linux tot leven moet komen, benodigde packages komen te staan en de toolchain in elkaar zet om het geheel op te bouwen. Alles in de nieuwe distributie (van de kernel tot de userland packages) wordt gebouwd vanaf de source. Het boek legt je precies uit hoe en wat je moet doen.

Andere LFS projecten borduren voort op het originele concept. Beyond Linux From Scratch gaat over het toevoegen van softwarepakketten voor algemene zagen als GUI's display managers, servers, multimedia, netwerktools enzovoort. Automated Linux From Scratch behandelt tools voor het automatiseren van het LFS build proces, Cross Linux From Scratch, kijk naar cross-compilatie (een LFS systeem bouwen voor ARM processoren op x86) en Hardened Linux From Scratch legt uit hoe je een LFS-systeem in elkaar zet met verbeterde beveiliging.

De recentste versie van Linux From Scratch wijkt niet veel af van deze formule, in de release notes staat sat de grootste verandering van versie acht "het verwijderen van de symbolische link van /lib naar /lib64 en de volledige verwijdering van /usr/lib64." Is. Voor de rest zijn algemene pakketten bijgewerkt. De standaard GNU C library glibc en de gcc C compiler zijn bijvoorbeeld bijgewerkt.