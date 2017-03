Deze Windows-update sloopt systeemherstel

Steeds meer gebruikers klagen dat zij geen gebruik meer kunnen maken van de systemherstel-optie in Windows 10. Gebruikers die terug willen naar een eerder herstelpunt krijgen onder andere te maken met foutcode: 0x80070091.

De foutmelding verwijst onder andere naar een module genaamd AppxStaging en zegt verder dat het om een ongespecificeerde fout gaat. Het probleem schijnt zich voor te doen sinds cumulatieve update KB 3213986 is uitgerold.

Geen echte oplossing

De link met de update is ontdekt door G├╝nter Born. De blogger concludeert uit z'n onderzoek dat het terugdraaien (of verwijderen) van de update het probleem niet oplost. Foutnummer 0x80070091 staat voor een probleem met een map die niet leeg is. Het gaat in dit geval om %ProgramFiles%\WindowsApps.

Born legt in een andere blogpost uit dat Windows 8 en hoger deze map gebruikt om voorgeïnstalleerde apps in op te slaan. De blogger heeft z'n experimenten en bevindingen gepost op het Microsoft Answers forum waar uiteindelijk werd geconcludeerd dat "systeemherstel goed kapot is".

Workaround

Born heeft inmiddels een uitgebreide set aan workarounds beschreven in deze blogpost. Het zijn nogal wat stappen die je moet uitvoeren maar de kans is heel groot dat het daarna weer werkt. Het is niet bekend hoe lang deze workaround blijft werken.

Born raadt gebruikers aan (voorlopig) gebruik te maken van een 3rd-party backup-oplossing.

