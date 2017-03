Zo schakel je advertenties in de Windows 10-verkenner uit

Er verschijnen steeds meer meldingen op internet van gebruikers die advertenties zien in de verkenner van Windows 10 met de Anniversay Update. Hoewel deze functie nog niet zou moeten werken in de Europese versie van Windows 10, zijn er al wel meldingen gesignaleerd in het Verenigd Koninkrijk. Deze meldingen zijn gelukkig makkelijk uit te schakelen en voorkomen is beter dan genezen, daarom laten we je zien hoe de meldingen kunnen worden uitgeschakeld.

Open de verkenner, klik op de beeld-tab, selecteer de opties-tab en klik op het tabblad weergave. Vink de optie "Meldingen weergeven van synchronisatieprovider" uit en klik op Toepassen.

De meldingen van de synchronisatieprovider-optie wordt onder andere gebruikt om gebruikers te helpen met het "snel en makkelijk informatie te geven over dingen die de algehele gebruikerservaring van Windows 10 verbetert."

In een Reddit-thread meldt een gebruiker die zichzelf Silversee noemt, dat het uitschakelen van deze melding ervoor zorgt dat OneDrive-meldingen ook niet meer zullen worden getoond.