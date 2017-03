De 5 fatale zwakke punten van Windows 10

Patch control

De meest gehoorde klacht onder ervaren Windows-gebruikers? De manier waarop Windows 10 zichzelf bijwerkt. Je kan niet kiezen welke updates je wel of niet kan installeren. Je krijgt alles dat Microsoft naar je pusht. Je hebt ook maar weinig controle over het tijdstip waarop sommige updates worden uitgerold.

We hebben het over beveiligings- en non-beveiligingspatches. Als alle patches goed zouden zijn was er niks aan de hand, laat Microsoft lekker patchen en je weet zeker dat iedereen een goede gebruikerservaring krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders soms zitten er patches tussen die meer slopen dan repareren en er zijn maar weinig tools waarmee je alle updates tegen kan houden. Toch is het niet onmogelijk. Versie 1607 (Anniversary Update) heeft een manier om de updates naar je hand te zetten. Deze Group Policy-instelling zit wel goed weggestopt.

Typ gpedit in de Cortana zoekbox en druk op enter (dit werkt alleen in Windows 10 Pro en Enterprise).

Navigeer aan de linkerkant naar Computer configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Defer Windows Updates. Dubbelklik aan de rechterkant op "Select When Qualuity Updates Are Received"

In het volgende Group Policy scherm, klik je op "enabled" en selecteer de optie "Pause Quality Updates" en klik op ok.