Microsoft: Nieuwe processor? Dan krijg je geen updates meer!

Steeds meer gebruikers die Windows 7 of 8.1 op hun computer met een Intel Kaby Lake of AMD Ryzen-processor hebben krijgen een foutmelding als zij de nieuwste updates proberen binnen te halen.

Zij krijgen een van de volgende foutmeldingen: "Your PC uses a processor that isn't supported on this version of Windows" , "Uw pc gebruikt een processor die niet wordt ondersteund door deze versie van Windows" of foutcode 80240037 (Windows could not search for new updates, An error occurred while checking for new updates for your computer/Windows Update encountered an unknown error.)

Op de supportpagina van Microsoft staat als enige oplossing dat gebruikers moeten upgraden naar Windows 10. Microsoft meldt dat dit geldt voor gebruikers met een zevende generatie-processor van Intel (Kaby Lake), AMD (Ryzen/Bristol Ridge) en Qualcomm 8996 of nieuwer.

Geen ondersteuning

Zowel AMD als Intel hadden al eerder aangegeven deze processoren niet te ondersteunen in oudere versies van Windows, maar vooralsnog werken zowel Windows 7 als 8.1 vlekkeloos met de chips. Microsoft lijkt daar nu op deze manier een stokje voor te steken en gebruikers te dwingen een upgrade naar Windows 10 uit te voeren.

De gratis upgrade-aanbieding naar Windows 10 is al ongeveer driekwart jaar verlopen en gebruikers zullen dus Windows 10 moeten aanschaffen als zij up to date willen blijven.

Gelukkig zijn er nog steeds enkele trucjes die gebruikers kunnen toepassen om alsnog gratis de upgrade uit te voeren.