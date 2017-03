Geen geluid meer in Linux-versie Firefox? ALSA-probleem!

Mozilla ondersteunt niet langer de Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) vanaf versie 52, die vorige week is uitgekomen, en werkt alleen nog maar met de tegenhanger Pulse Audio. Blogger Adam Hunt ontdekte dat de nieuwste versie van Firefox geen geluid meer afspeelt op Linux distributies die ALSA gebruiken.

Geen melding

Deze keuze komt voor veel Linux-gebruikers als een verrassing omdat hier geen melding van is gemaakt. Zelfs in de release notes van Firefox 52 wordt met geen woord gerept over de aanpassing.

Het blijkt dat er ooit eens over is gesproken in 2016 en dat onderhoudsproblemen van ALSA ervoor hebben gezorgd dat Mozilla uiteindelijk heeft gekozen voor Pulse Audio. Er is bovendien destijds een bug gemeld over de afhankelijkheid van ALSA in Firefox. Deze is in versie 52 "gerepareerd" Gebruikers die op een systeem werken waar alleen ALSA op draait krijgen een melding dat zij PulseAudio moeten installeren.

Geen ondersteuning

Er zijn inmiddels aardig wat gebruikers die hierover klagen en er is een nieuwe bug gemeld over het ontbreken van ALSA-ondersteuning. Anthony Jones, Engineer bij Mozilla, laat echter weten ALSA niet te zullen ondersteunen. "Dit gaat simpelweg niet gebeuren, sorry. Het maken van dit soort afwegingen is belangrijk voor het bouwen van een goed product."

Hoewel de gemiddelde Linux distributie standaard met Pulse Audio werkt, is er nog een aardige gebruikersgroep die met een op ALSA-gebaseerd systeem werkt. De normale versie van Ubuntu werkt bijvoorbeeld met Pulse Audio terwijl de lichte variant (Lubuntu) weer met ALSA is uitgerust.

Workaround?

Verschillende gebruikers hebben al opgemerkt dat de ALSA-code nog gewoon aanwezig is in Firefox en vragen of deze niet gewoon kan worden ingeschakeld of dat in elk geval de keuzemogelijkheid wordt ongebouwd om te switchen van de ene naar de andere backend. Aangezien de kans erg klein is dat dat zal gebeuren kunnen gebruikers, die echt niet willen of kunnen switchen naar Pulse Audio voorlopig gebruik maken van de Extended Support Release-versie van Firefox of switchen naar een andere browser.