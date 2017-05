4 geniale gratis FTP-tools: FTP Clients & Servers

1. Filezilla Client: gratis en efficiënt

FileZilla Client is in alle opzichten een van de bekendste en meest betrouwbare FTP-programma's. Hiermee kun je meerdere FTP-serververbindingen tegelijkertijd maken en gebruiken. Je kunt alle serververbindingen in FileZilla Client opslaan en configureren.

FileZilla Client heeft een venster dat uit twee delen bestaat, dat we kennen van verschillende file managers: links de inhoud van jouw pc, rechts de inhoud van de FTP-server. Gegevens kopieer je gemakkelijk tussen twee mappen met Drag&Drop. De statusregel van FileZilla Client informeert je of de gegevensoverdracht foutloos is verlopen.

FileZilla Client ondersteunt ook SSL-beveiligde verbindingen en SFTP. FileZilla Client is er voor Windows, MacOS en Linux. Wie FileZilla Client onder Linux gebruikt, kan beter het pakketbeheer van de Linux-distributie gebruiken om het FTP-programma te installeren. Daarbij kan het voorkomen dat via pakketbeheer niet altijd de meest actuele versie van FileZilla Client wordt aangeboden.

Leestip: We vertellen je uitgebreid over een oudere versie van FileZilla op deze pagina.

De downloadgrootte van FileZilla voor Windows Vista, 7, 8 en Windows 10 is 6 MB.

Download FileZilla Client

2. FileZilla Portable: betrouwbare klassieker zonder installatie

Wat we over FileZilla Client vertelden, geldt ook voor de portable versie van FileZilla. Deze hoef je bij Windows niet te installeren, maar kun je direct gebruiken. Eventueel kun je FileZilla Portable ook met een USB-stick starten, zo heb je jouw eigen persoonlijke FTP-Client altijd bij je.

FileZilla Portable voor Windows Vista, Windows 7, 8 en Windows 10 is 6 MB groot.

Download FileZilla Portable