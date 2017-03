Eerste blik op de nieuwe Android-versie

Net zoals vorig jaar heeft Google de previewversie van mobiel besturingssysteem Android stilletjes uitgebracht. Hij verscheen opeens met een melding over de beschikbaarheid in een blogpost. Dat is logisch, want de nieuwe versie is niet zo heel schokkend. Android O is een kleine update voor Android Nougat (versie 7), wat een redelijke update was aan Marshmellow (versie 6).

Punt-update

Het is wat mij betreft dan ook eerlijker om Android O versie 7.2 te nummeren, hoewel het in de praktijk Android 8 lijkt te worden. Ik heb de ontwikkelaarsversie die nu is verschenen - dus het is nog niet de uiteindelijke versie, maar geeft alvast een kijkje op de veranderingen - bekeken op een Pixel C, een tablet waar de versie op kan draaien.

Laten we beginnen door vast te stellen dat gebruikers niet meteen worden geconfronteerd met heel opvallende veranderingen - tenminste niet tenzij er nog iets groots wijzigt de komende maanden. De cirkel om de thuisknop is verdwenen en de UI-veranderingen die we zien zijn de wijzigingen die je in Android Nougat 7.1 zag het afgelopen najaar, zoals mappen weergegeven als cirkels en een app-venster die omhoog schuift.

De instellingen-app geeft vanaf nu bovenin suggesties voor de instellingen die je mogelijk wilt wijzigen. Sommige onderdelen zijn van plek verhuisd, zoals de instelling 'Cast' die uit 'Weergave' is gehaald en naar 'Verbonden apparaten' is verplaatst. De locaties van verschillende instellingen worden voor bijna elke versie gewijzigd, blijkbaar om ons oplettend te houden.

Nieuwe opties

Er zijn enkele nieuwe opties in de instellingen verschenen, onder meer om gebruikers toe te voegen aan het vergrendelingsscherm, automatische synchronisatie van accountgegevens, automatisch scannen van apps op beveiligingsrisco's en om meer informatie te geven over welke services applicaties gebruiken, zodat je kunt zien welke (legitieme) apps iets te losjes omgaan met jouw gegevens.