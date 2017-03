10 gruwelijke screens of death

Software zál crashen en besturingssystemen zúllen ooit fatale crashes meemaken. Werk lang genoeg met een OS en vroeger of later zal je een kernelpanic (Linux), BSOD (Windows) of Gray Screen of Death (Mac) tegenkomen. We nemen je mee terug in de tijd naar vervelende herinneringen die je hopelijk vergeten was en naar moderne crash-schermen.

1. AmigaDos: Guru Meditation

Een foutmelding waar menig Amiga-eigenaar nog nachtmerries van krijgt. De Guru meditation is een foutmelding die verschijnt als er een groot software- of hardwareprobleem optreedt. De melding geeft de gebruiker de mogelijkheid door te gaan door op de linkermuisknop te klikken maar in 99 procent van alle gevallen wordt het systeem opnieuw opgestart.

In sommige gevallen kunnen gebruikers ook op de rechtermuisknop klikken en het probleem debuggen met ROMWack. Deze debugger kon worden bereikt door een 9600 baud terminal aan te sluiten op de serial poort van de Amiga.

2. Atari ST: Bommen

Het besturingssysteem van de Atari-ST gebruikt een rij bommen om aan te geven dat er iets goed mis is. De hoeveelheid bommen geeft aan waar het probleem zit. Eén bom betekent reset, Initial PC2, twee bommen betekent Bus fout. Het aantal bommen kan oplopen tot 255 waarbij 255 bommen staat gelijk aan User Interupt Vectors.