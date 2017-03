10 waargebeurde voorbeelden van op hol geslagen robots

In sciencefiction slaat AI maar wat vaak op hol, met nare gevolgen. Bekende zijn bijvoorbeeld HAL 9000 en het malafide Skynet uit de Terminator-franchise. In de laatste Avengers-film brak AI Ultron uit de door zijn maker vastgestelde parameters en een van de populairdere series vorig jaar was Westworld van HBO, waarin kunstmatige intelligentie zelfbewust wordt.

In de echte wereld zijn we daar nog lang niet, maar met geavanceerde neurale netwerken en fijnere algoritmes door machine learning, komt intelligentie in alles van industriële systemen tot grappige gadgets. De definitie van wat AI wordt steeds verschoven door ontwikkelaars en producenten, en ware AI zoals uit de bovengenoemde sciencefiction is er niet. Maar over het algemeen hebben we het tegenwoordig over AI als menselijke cognitieve functies worden verricht door machines: lerende systemen die beoordelen, zich aanpassen en problemen oplossen.

Of ze soms veroorzaken. We kijken naar tien recente voorbeelden van AI die op hol slaat of andere rare trekjes vertoont. We maken allemaal fouten, dus laten we machines het voordeel van de twijfel gunnen. Wees maar lief voor onze mechanische medemensen: we willen ze immers niet boos maken.

1. Zelfrijdende Ubers negeren stoplichten

Uber wordt aan de ene kant bejubeld als hét voorbeeld van hoe digitale transformatie traditionele business op z'n kop kan zetten, maar aan de andere krijgt het bedrijf momenteel rake klappen op PR-gebied. Een daarvan draait om zijn zelfrijdende auto's. Uber wilde wetgeving niet afwachten en zette de wagens in een pilot in die niet was toegestaan door de autoriteiten.

Dat niet alleen. De zelfrijdende auto's zorgden ook nog eens voor verkeersonveilig gedrag. Interne documenten wijzen uit dat de zelfrijdende auto's in de testfase zes keer door rood reden. De wagens werken met een complex systeem van sensoren op het voertuig en genetwerkte kaartsoftware, maar er is ook een bestuurder die kan ingrijpen als het misgaat.

Ubers oorspronkelijke verklaring leek aan te geven dat verkeersovertredingen het gevolg waren van fouten van de bestuurder. Maar documenten die later opdoken lieten zien dat tenminste één auto zichzelf bestuurde toen die door rood reed bij een drukke voetgangersoversteekplaats. Slechte AI! En geen goede reclame voor de zelfrijdende toekomst.