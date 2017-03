4 doodeenvoudige stappen om veilig te browsen

Als er één onderwerp is waar ik me al jaren aan erger dan is het wel de discussie "privacy versus veiligheid". Vooral wat computergebruik betreft, is dit namelijk helemaal geen tegenstelling: privacy ís veiligheid. Hoe publieker je activiteiten online uitvoert, hoe makkelijker die activiteiten belaagd worden.

Schijntegenstelling maakt onveilig

Door dat zogenaamde conflict, de valse tegenstelling, wordt privacy als non-issue gezien. Maar onze afkalvende privacy, daar spinnen vooral boeven garen bij. Criminelen maken al jaren misbruik van ons algehele gebrek aan dit inzicht: de onterechte aversie tegen versleuteling maakt het aanvallers erg makkelijk om ons verkeer te kapen.

Anonimiteit online is onmogelijk, maar we maken het criminelen en anderen wel héél makkelijk door alles openlijk en voor iedereen inzichtelijk online te gooien. Onze betaalgegevens, privé-correspondentie, vrijetijdsgedrag, alles wordt bekeken en bewaard. Met een paar simpele stappen los je in een mum van tijd een aantal problemen op om jezelf te beschermen tegen gluiperige criminelen en onterecht meeluisterende partijen die je gegevens willen verkopen.

Kleine moeite, groot plezier

Laten we eens een poging doen om niet alleen vanwege privacybewustheid de online wereld te verbeteren, maar vooral om geboefte dwars te zitten. Als je deze simpele dingen allang doet, zorg er dan ook voor dat je een paar implementeert bij een oom, tante, vriend, vriendin, of iemand anders die wel wat extra beveiliging door privacy kan gebruiken.

Kortom, we hebben het hier niet over diepe configuratiemenu's, netwerkinstellingen of zelfs het relatief simpele gebruik van Tor: dit zijn de vier heel simpele dingen die je familie zelf van doen om veiliger te browsen. Privacy en security hoeven niet moeilijk te zijn: een paar kleine handelingen maken al een groot verschil.