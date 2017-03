9 opvallende verbeteringen in het nieuwe iOS

In de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem van Apple worden een paar beveiligingsgaten opgelost die vorige week zijn onthuld op hackwedstrijd pwn2own, onder meer in Safari. Op het evenement worden innovatieve exploits gebruikt voor nieuwe en oude kwetsbaarheden. Daar worden dan ook regelmatig nieuwe zerodays 'ontdekt', die daarna als het goed is in samenspraak met de betreffende bedrijven openbaar worden gemaakt.

Apple lost de gaten die daar zijn gebruikt op in de nieuwe versie van het OS, die ongeveer 650 MB aan ruimte in beslag neemt. Daarom is het belangrijk de update snel toe te passen, maar met het verlaten van HFS+ (zie hieronder) is het verstandig om eerst een back-up te maken via iTunes op de pc of naar je iCloud. De back-up versleutelen is sowieso verstandig, maar doe het vooral als je diverse accounts, netwerkcredentials en IoT-apparaten gekoppeld hebt.

1. Gewijzigd bestandsyssteem

Een van de grootste veranderingen zie je waarschijnlijk als gebruiker het minst. Apple stapt over van het verouderde bestandssysteem HFS+ naar zijn eigen nieuwe Apple File System (APFS). HFS+ werd ontworpen in de jaren 90 en is gebouwd voor inmiddels verouderde opslagsystemen met magnetische harde schijven en floppy's. Het is moderner, beter beveiligd en houdt rekening met opslagdrives die zijn gebaseerd op flashgeheugen. Met APFS moet je meer vrije ruimte op je apparaat krijgen.