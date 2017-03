Zo maak je een herstelpartitie voor Windows 10

De traditionele aanpak om dit op te lossen draait om het gebruiken van een alternatieve opstartmethode zodat de beschadigde systeempartitie kan worden gerepareerd of vervangen. Het alternatieve bootmechanisme kan op verschillende manieren worden ingeregeld, met bijvoorbeeld een opstartbaar Windows-image, Windows-installer, boot-drive of dvd, of zelfs een aan te spreken gescheiden partitie op de schijf die problemen geeft zelf. In dit artikel ga ik dieper in op het regelen van zo'n alternatief opstartsysteem.

Het is gemakkelijk om een recoverypartitie te hebben op je hoofdschijf, zodat je bij het crashen van het OS deze eenvoudig kunt terugzetten door te booten naar de andere partitie. Maar dat heeft wel een prijs. Als de hardware faalt, ben je zowel je besturingssysteem als de reservekopie kwijt. Daarom is het beter om een opstartbare usb-drive (UFD) of dvd te hebben met een recovery-image voor het geval het falen dieper zit dan de software.

Aangezien je voor beide opties wat moeite moet doen, waarom zou je dan niet meteen voor de betere optie gaan? Nou, daar zijn tenminste twee redenen voor:

De opstartpartitie is veel sneller dan een UFD of dvd. Dit betekent dat reparatie veel minder tijd in beslag gaat nemen, wat voor sommige scenario's wenselijk is.

De opstartpartitie is direct beschikbaar na een fatale crash. Je hoeft niet op zoek naar de juiste stick of schijf die ergens in je archieven rondwaart.

Wat mij betreft is het gemak van een altijd beschikbare reparatieomgeving de hele moeite waard. De paar keer dat ik het opeens nodig had, was ik erg blij dat ik het had en het scheelde me de tijd van het helemaal opnieuw installeren.

Er zijn verschillende goede back-up- en recovery-tools die ingebouwde opties hebben om een recoverypartitie aan je opstartschijf toe te voegen. Voor mensen die niet willen rommelen met low-level partitiemanagers en imagetools, richt ik me eerst even op tools die net iets handiger zijn voor de meeste gebruikers voor we de mouwen opstropen en zelf aan de slag gaan. Ik wil hier vooral twee programma's noemen: