22 splinternieuwe features van Windows 10

De datum waarop de grote upgrade van Windows 10 - de nieuwste sinds de Anniversary Update vorig jaar - wordt uitgerold, is bekend. Over minder dan twee weken, op dinsdag 11 april, verschijnt officieel de nieuwste versie van het besturingssysteem.

De Creators Update is, zoals de naam suggereert, gericht op features voor creatieve gebruikers, maar er zijn ook interessante IT-technische en zakelijke functionaliteiten in de update. Ook is er een nieuw systeem om grote updates af te leveren wat in de nabije toekomst belangrijk gaat worden.

Noot: Een deel van dit artikel verscheen eerder in een inmiddels weer achterhaalde vorm op Webwereld. Deze nieuwe versie is bijgewerkt met de recentste informatie die we hebben geleerd van de builds die het afgelopen half jaar zijn verschenen, tot en met de laatste build, 15063, die nu de officiële upgrade over minder dan twee weken wordt en de huidige Creator Update Preview is.

Een aantal features waarmee werd geëxperimenteerd is nog niet beschikbaar met de aankomende update (neem het knijpen van app-activiteiten in Taakbeheer; wel is er een volautomatische variant met de nieuwe spelmodus) en deze functionaliteiten hebben we uiteraard weggehaald. Nadien verschenen verbeteringen die in de uiteindelijke versie zijn opgenomen zijn aan dit verhaal toegevoegd.