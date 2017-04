7 jammerlijk ontbrekende features van Windows 10

Niet alles wat is geïntroduceerd, is meegenomen in de Creators Update.

Dat werd ons allemaal voorgehouden toen de Creators Update afgelopen herfst werd gepresenteerd, maar ergens tussen toen en de huidige build die RTM is geworden en die volgende week wordt uitgerold, heeft Microsoft te kennen gegeven dat het hele Mijn Personen-concept nu pas in de volgende update verschijnt, die voorlopig de naam 'Redstone 3' draagt.

Maar we kregen geen soortgelijke waarschuwing dat meer onderdelen niet in de Creators Update zouden worden opgenomen, zoals de app Windows Capture waarmee je eenvoudig 3D-objecten zou kunnen aanmaken via de smartphone. En als je 3D-objecten kunt delen binnen de Holotour-app, hebben ze hem goed verborgen, want we hebben de feature niet gevonden. Verder verschijnen zowel de HoloLens als de beloofde MR-headsets nog niet op de markt.

Ironisch genoeg is juist de Creators Update, ondanks de ontbrekende features, de grootste upgrade van Windows 10 sinds het uitkwam. Features die je wel ziet bevatten onder meer het streamen van games, e-reading, spelmodus, fijnere instellingen, dynamisch vergrendelen en meer. Maar het had zoveel meer kunnen zijn. Laten we eens kijken naar de dingen die ontbreken, te beginnen met die net genoemde feature die naar Redstone 3 zijn verschoven.

1. Mijn Personen

Dit klink als een vervanger of toevoeging van de huidige Personen-app in Windows. Met deze nieuwe variant kies je vijf goede vrienden of familieleden en je krijgt ze direct als pictogrammen in de taakbalk. Ze worden voorgesteld als contacten wanneer je gaat e-mailen of chatten en met wat Microsoft 'shoulder taps' noemt kun je emoji verzenden.

Deze update zou verschijnen in de Creators Update, maar het komt - zoals het er nu naar uitziet - in de volgende grote update uit. De update met de werktitel Redstone 3 moet dit najaar verschijnen.