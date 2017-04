7 simpele stappen om Windows te draaien van een usb-schijf

De lees- en schrijfsnelheden van een externe drive zijn met USB 3.1 en Thunderbolt 3 vrijwel gelijk aan die van een interne schijf. Daarbij zijn externe SSD's nu wijd verkrijgbaar en door al deze factoren is het voor het eerst een werkbare optie om Windows op een externe schijf te draaien. Er zijn verschillende redenen waarom je dat zou willen doen, zoals:

Je hebt een laptop van het werk waar je geen wijzigingen in mag aanbrengen, maar je wilt ook software die niet is goedgekeurd door de organisatie bij je hebben onderweg.

Je wilt meerdere besturingssystemen draaien op dezelfde machine, maar onvoldoende ruimte voor de benodigde extra partitie(s).

Je draait een Enterprise-versie van Windows en hebt daarmee de Windows To Go-feature. Met een gecertificeerde installatiedrive kun je een draagbare installatie maken die op elke computer werkt.

Voordat we beginnen, eerst even het slechte nieuws: Windows weigert te installeren op een extern medium als het ziet wat je probeert te doen. Er zijn een paar manieren om dat issue te omzeilen, onder meer met emulatietools als VMware. De simpelste oplossing is een applicatie genaamd WinToUSB. We lopen de stappen met je door.

1. Neem WinToUSB

Deze tool heeft dezelfde functie als Microsofts officiële Windows To Go, dat alleen bedoeld is voor bedrijven en niet werkt met de meeste consumentenversies van Windows. De software is in principe geschikt voor usb-sticks, maar het werkt ook met usb-schijven.

Lees verder: Haal een iso-bestand op en wijs deze toe.