- Sla Windows 10 Creators Update liever even over

Windows 10 Creators Update wil jou hebben en vroeger of later gaat hij je krijgen. De vraag is of je Creators Update vroeger wilt hebben of het liefst zo lang mogelijk wacht, zodat de bugs eruit zijn gehaald. Afgaand op de ervaringen van de vorige grote update, de Anniversary Update van vorige zomer zullen er genoeg bugs zijn, wat reden genoeg kan zijn om de kat uit de boom te kijken.

Toentertijd kregen vroege vogels (niet eens Insiders, maar mensen die de update als eerste ontvingen) te maken met bevroren systemen, onklaar gemaakte antivirus, uitgeschakelde apps, verdwenen partities, veranderde instellingen en legio installatieproblemen. Gebruikers die dit ervoeren hadden achteraf gezien vast liever gewacht tot de versie Current Branch for Business-status krijgt, wat betekent dat hij stabiel genoeg is voor zakelijke uitrol.

Gevallen om niet te wachten

Waarom je de update direct zou willen? Onder de nieuwe features heb je onder meer Paint 3D, waarmee je 3D-afbeeldingen kunt renderen. Met de update kun je ook HoloLens-apps en een nieuwe reeks Xbox-games draaien. Als je een tekenaar, designer of Xbox-centrische Windows-gamer bent, of een HoloLens of ander AR-apparaat bezit, dan kun je de update hoog op je verlanglijstje zetten - bugs en al.

Creators Update heeft ook een heleboel verbeteringen voor de rest van ons, maar die zijn waarschijnlijk makkelijker te weerstaan totdat CBB-status deze zomer volgt. De interne applicaties waaronder browser Edge zijn verbeterd. Gebruiksgemak is vergoot. Pro- en Enterprise-gebruikers krijgen meer zeggenschap over de patches. Bedrijven hebben de Windows Defender Advanced Threat Protection om onder meer besmette machines te isoleren, verdacht gedrag te blokkeren en beveiligde toegang te bieden tot werkdocumenten vanaf mobiele apparaten.

In het kort is dit een verbetering ten opzichte van de Anniversary Update. Wie weet, misschien pakt de update soepeler uit voor mensen die er als de kippen bij zijn dan bij zijn voorganger het geval was. Dat ontdekken we volgende week als de praktijkuitrol van start gaat. Laten we eerst eens stilstaan bij de verbeteringen.