Zo bouw je thuis een goedkope Linux-server

Beginnersgids over het OS, de programma's, hardware en andere opties.

Vraag het een Linux-fan en je krijgt meteen te horen hoe fantastisch het besturingssysteem kan zijn. (Nou ja, behalve Bryan Lunduke dan, die altijd eerst zegt dat Linux zuigt om vervolgens aan te geven wat er fantastisch aan is.) Voor de pc-gebruiker is het fijn dat je minder wordt belaagd door virussen en niet in de buidel hoeft te tasten voor een Windows-licentie.

Maar hoe fijn Linux ook is voor pc-gebruik, het OS (en BSD trouwens ook) doet het écht goed als server. Het leveren van webdiensten is een van de vele servertaken die Linux erg goed doet, maar het kan zoveel meer dan je blog hosten. Als je niet naar de cloud wilt en zelf je webdiensten wilt hebben, dan is een thuisserver een goed idee om je bestanden privé te houden.

Kies de software

Welke specifieke Linux-distributie het beste werkt voor je thuisserver kan keuzestress opleveren en verlammend werken omdat er simpelweg zoveel goede opties zijn die elk voor iets anders perfect zijn. Ik ga meestal gewoon voor Ubuntu en raad beginners hetzelfde aan. De reden is simpel: Ubuntu Server is gemakkelijk te beheren, goed gedocumenteerd en niet zo complex om snel diep in te duiken, vooral als je Ubuntu op de pc al gewend bent.

Daarna is het tijd om te kijken welke programma's op de server moeten draaien. Ook hier is een enorm aanbod van vrije en open source-software beschikbaar, maar GitHub-gebruiker Edward D. houdt een handige lijst bij van software die je op je eigen Linux-server kunt draaien. Op deze lijst vind je alles van bloggingtools tot CRM-software.

Dat overzicht heeft ook enkele metapakketten (waarmee je in één keer een groep applicaties installeert) zoals sovereign. Dit pakket is een goed begin voor gebruikers die op zoek gaan naar iets om zelf te hosten. Met een paar opdrachten installeert het een e-mailserver, een VPN-dienst, dagelijkse back-ups 's nachts, eeen CalDAV- en CardDAV-server en ownCloud, om maar een paar te noemen.