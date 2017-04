Ubuntu verruilt Unity voor GNOME

In 2011 introduceerde Canonical Unity in versie 11.04 van Ubuntu en vanaf 2012 werd het bij de meeste Ubuntu-gebruikers standaard geïnstalleerd met de LTS. De interface moest OS X naar de loef steken en geschikt zijn voor een moderner tijdperk met mobiele applicaties. Unity introduceerde de balk aan de linkerkant met grote pictogrammen voor applicaties en schrapte de oude manier om applicaties te kiezen via de menubalk bovenin.

Canonical-oprichter Mark Shuttleworth meldt het nieuws van de overstap in een blogpost waarin wordt aangekondigd dat het bedrijf zich gaat richten op cloud en IoT, niet meer op mobiel en convergentie, het idee dat je naadloos van desktop naar mobiel kunt overstappen met bijvoorbeeld een dock voor je smartphone.

Groot in servers

Die zet moet geen grote verrassing zijn, want de laatste jaren besteedt Canonical vooral aandacht aan Ubuntu Server en Ubuntu Cloud. Logisch, want in die markt is Linux groot, dus het is commercieel gezien aantrekkelijk om daar op in te spelen. Ook in de versie Ubuntu Core, de variant voor internetverbondenapparaten, is een speerpunt voor Canonical.

Ubuntu voor de pc en mobiel krijgen de laatste jaren daarentegen minder liefde van het bedrijf. De investeringen in mobiel worden tot groot verdriet van Shuttleworth gestopt. Ubuntu Touch lijkt daarmee een stille dood te sterven, omdat het niet de financiële toekomst is van het bedrijf.

Einde aan Mir

Dat lijkt een slecht teken voor de toekomst van de Ubuntu-desktop, aangezien Shuttleworth een tijdje terug nog zei dat pc geen toekomst heeft zonder mobiele equivalent. Vandaar waarschijnlijk dat Shuttleworth nu nogmaals benadrukt dat de Ubuntu desktop een blijvertje is en er met passie aan wordt gewerkt - iets wat overigens niet zo blijkt uit de laatste LTS'en.

Met de terugkeer van GNOME keert ook displayserver X11 terug en wordt het jarenlange werk aan Mir gestaakt. Vanaf versie 18.04, die over een jaar verschijnt, worden GNOME en X-server weer de standaard van Ubuntu.