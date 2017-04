Trump maakt browser Opera populair

President Trump heeft zijn fiat gegeven voor het intrekken van de privacy-beschermingen die de regering van Obama had geregeld voor internetgebruikers. ISP's mogen in de VS nu gegevens van klanten aan derden verkopen, wat providers in theorie een machtigere advertentiepartner maakt dan andere dataverzamelaars als Google en Microsoft.

VPN in de kijker

Dat is niet eens zo'n slechte zaak, want VPN's zijn daarom in de belangstelling geraakt bij een breder publiek. Opera maakt daar handig gebruik van om nog eens zijn ingebouwde VPN-feature aan te prijzen en te melden dat het gebruik van de browser is verdubbeld in de dagen nadat het Amerikaanse congres de privacyregels wegstemde.

Je kunt je afvragen of het nou zo verstandig is om al die gegevens voor je provider te verhullen en ze tegelijkertijd te overhandigen aan een aanbieder van een gratis VPN-dienst, maar buiten kijf staat dat de interesse in VPN's stijgt in de VS. Opera's VPN is overigens niet beperkt tot de browser, maar wordt gebruikt voor alle internetverbindingen en het bedrijf gebruikt Google's DNS om ook op die manier internetverkeer voor de provider te verhullen.

Aanbod diensten

Wat gratis diensten betreft, is Opera's oplossing dan ook zo'n slechte nog niet, maar we verwijzen je liever door naar een premiumdienst als blackVPN of AirVPN die stellen weinig data te verzamelen en/of zich buiten datagraaiende jurisdicties bevinden, en ruimere ondersteuning hebben (met meer softwareplatforms, clients, netwerkvergrendeling, et cetera).