Het vermicrosoften van Android is goed voor Windows

Ophef over verraad aan Windows 10 Mobile is overtrokken reactie.

Het nieuws dat Microsoft een eigen versie van Samsung's Galaxy S8 gaat verkopen, was voor veel mensen behoorlijk onverwacht. Zou Microsoft zich niet beter kunnen richten op zijn eigen Windows 10 Mobile-platform en de Surface Phone die zich al zo lang in de geruchtenmolen bevindt? Microsofts Android-liefde schiet sommige Windows Mobile-fans in het verkeerde keelgat.

Aanschurken tegen Android

Maar kijk wat verder en je moet erkennen dat Microsoft al langer ouvertures maakt naar Android en Google's platform vermicrosoft en aanpast naar zijn eigen zakelijke strategie. Met Office 365 buigt Microsoft Android om naar Microsoft-diensten, compleet met eigen launchers en een vergrendelingsscherm om Android een Microsoft-feel te geven.

Die aanpak is me duidelijk geworden toen ik mijn eigen Lumia verruilde voor een Galaxy Note 5. Dat begon als een experiment, maar het werd mijn primaire apparaat en later stapte ik over op een Galaxy S7 Edge, Want het bleek dat alles wat ik met mijn Lumia met Windows Mobile kon doen, ook kon op mijn Android - en zelfs veel meer.

Vermicrosoften met vervangers

Dat komt grotendeels door Microsofts mobiele Office 365-apps. De mobiele versies van Word, Excel en PowerPoint hebben vrijwel dezelfde functionaliteiten op Windows Mobile, iOS en Android. Met bestanden in OneDrive heb je overal onderweg toegang tot je documenten.

Nog een van Microsofts producten, SwiftKey, is een uitstekende toetsenbordvervanging voor Google's en Samsungs eigen stock-Android-bordjes. Hoewel ik een Bluetooth toetsenbord heb als ik iets meer wil doen dan simpele teksten schrijven en snel reacties wil versturen.

Het is niet zo moeilijk om een Android-smartphone als Samsungs Galaxy S8 te vermicrosoften. Met de MS-launcher Arrow of vergrendelscherm Next krijg je de look van Windows. Door de integratie van Microsoft-diensten als OneDrive kun je de diensten van Google negeren. En met apps als Skype, Outlook en meer van Microsoft, heb je alleen nog maar te maken met Google's Play Store - hoewel Microsoft ook al zijn eigen applicatie biedt om Microsoft-apps te vinden en te installeren.

Een overzicht van de wat obscuurdere Microsoft-apps zie je in deze zoals altijd ietwat melige video van xdadevelopers: