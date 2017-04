Game-modus van Windows 10 maakt games speelbaar

Een van de aanlokkelijkste features van de Creators Update van Windows 10 die volgende week verschijnt is de belofte van Game-modus (in sommige Windows-onderdelen weer Spelmodus genoemd): gratis betere prestaties bij het spelen van games. Het heeft uiteraard z'n plus- en minpunten, maar er is sinds de eerste buggy release enkele maanden geleden nu genoeg om enthousiast over te worden, vooral als je een bescheiden pc hebt en geen gaming-monster.

Consistente FPS

Windows 10 stuurt je niet expliciet naar de Game-modus als je een game opstart. Wat is het precies en waar vind je het? We staan in dit artikel uitgebreid stil bij de prestaties en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van deze nieuwe feature van het besturingssysteem.

Game-modus moet de fps omhoog schroeven en/of het soepeler laten lopen (Microsoft streeft vooral naar een 'consistente' ervaring). Dat doet het door systeemresources te reserveren voor de game, zodat achtergrondapplicaties met hun processen niet de processor belasten als je speelt. Dus geen AV-scans tijdens het gamen. De Game-modus geeft meer CPU-tikken en threads, hoewel de exacte details afhangen van je specifieke configuratie.

Voor alle games

Het goede nieuws is dat de modus werkt voor alle games, dus niet alleen voor Windows Store-games. Als je de Game-modus inschakelt in de instellingen, moet je hem nog wel activeren als je de game start in een hoekje van de Gamebalk (onder Instellingen), maar Microsoft heeft beloofd dat een aantal gewhiteliste titels uit de Windows Store als Gears of War 4 en Forza Horizon 3 de modus automatisch gebruiken. Tot nu toe hebben we dit nog niet gezien, maar wellicht volgt dit nog volgende week als de Creators Update officieel verschijnt.

Om de Game-modus te activeren, start je een game en druk je op Windows + G om de Gamebalk op te roepen. Met het tandwiel rechts open je de instellingen en vink hier 'Game-modus gebruiken voor deze game' aan. In de Instellingen-app is het Spelmodus en hier Game-modus - dezelfde feature heeft dus in deze eerste versie bij verschillende onderdelen ervan een andere naam gekregen.

Druk na het zetten van het vinkje op het kruisje om verder te gaan; je hoeft niet te herstarten. Je moet de feature wel handmatig inschakelen voor elke game, maar deze onthoudt dat wel, dus je hoeft het alleen de eerste keer te doen. Maar wat merk je nou eigenlijk van de Game-modus? Dat verschilt per situatie; dat lichten we hier verder toe.

Lees verder voor onze eerste testresultaten.