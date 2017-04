Microsoft praat niet meer over Windows Mobile

Microsoft heeft officieel nog niets gezegd over de volgende grote update, behalve dat het bedrijf eerder te kennen gaf dat er in 2017 twee updates verschijnen. De eerste, Redstone 2, heeft de naam Creators Update gekregen en die kun je momenteel downloaden en wordt morgen op grotere schaal naar gebruikers gepusht. Dat betekent nog een tweede later dit jaar.

Eerste nieuwe update-build

We hebben nog geen idee waar Redstone 3 zich precies op richt, maar in een nieuwe build die afgelopen vrijdag werd uitgegeven worden aanpassingen gedaan in het onderliggende OneCore-platform. Dat is geïntroduceerd in de Anniversary Update vorig jaar en zorgt ervoor dat Windows 10-code voor pc, Xbox, mobiel, HoloLens of wat dan ook hetzelfde is voor alle configuraties.

Verder weten we dat eerder geïntroduceerde elementen als Mijn Personen en App Throttling zijn verdwenen en de eerste staat op de rit voor Redstone 3. Dat geldt waarschijnlijk ook voor e-sportsonderdeel Xbox Arena die oorspronkelijk in de planning stond voor de Creators Update. Verder heeft Microsoft gehint dat er een uniformere mixed reality-uitrol volgt, wellicht tezamen met de nieuwe Microsoft-gameconsole met de werktitel Project Scorpio.

Uitstellen

Voor Insiders betekent de build van vrijdag wat nieuwe builds voor gebruikers van de Fast-ring meestal met zich meebrengen: bugs. We raden als altijd af om dit te testen op productiemachines, maar zelfs uitgerolde werkstations kunnen last krijgen van buggy code met het nieuwe Insider voor Bedrijven-programma dat het bedrijf vorige week officieel introduceerde. Beperk zelfs pilot-liever tot Slow-optie of zelfs Release Preview.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de langetermijnplannen valt nog iets op aan de nieuwe build: de volledige afwezigheid van Windows 10 Mobile. Ter vergelijking, voor de eerste build na de Anniversary Update deed Microsoft nog zijn uiterste best om de zorgen van Mobile-gebruikers te sussen en dat het platform ondersteund zou worden. De Creators Update voor Windows 10 Mobile verschijnt op 25 april.

Stilte over Mobile

Maar in de nieuwste blogpost naar aanleiding van de eerste build, wordt Mobile niet genoemd. Niet in de zin van bugfixes maar ook niet voor nieuwe features. Is het vermicrosoften van Android inderdaad de nieuwe strategie die Windows Mobile de kop kost? Microsoft gaf geen commentaar toen we hiernaar vroegen.

Er zijn twee dingen die van belang zijn: ten eerste laat de nieuwe build zien dat Microsoft direct doorstoomt richting Redstone 3. Wellicht is er niet veel ruimte om te schuiven met de najaarsdeadline. Ten tweede roept de build de vraag op wat er aan de hand is met Mobile. Met een marktaandeel van minder dan een procent en maar een handjevol Windows-toestellen is het zeer de vraag of het platform nog toekomst heeft. Wat we alleen nog niet weten is of Microsofts stilzwijgen een antwoord is op die vraag.