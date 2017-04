Zo herstel je Windows automatisch na een reboot

Als gebruiker van verschillende platforms, heb ik het altijd vreemd gevonden dat Windows dit niet levert als optie. Als je bijvoorbeeld een Mac herstart, vraagt het of je alle vensters en programma's wilt starten na een herstart, zodat het heel makkelijk is om verder te gaan waar je was gebleven nadat het systeem heeft gereboot.

Third-party software

Bij Windows valt het gemis van deze feature extra op vanwege de eerdere ongeplande reboots van het systeem als er een update werd geïnstalleerd. Dat kan je workflow behoorlijk frustreren, omdat je programma's opnieuw moet starten en vensters moet openen. Vandaar dat er de laatste tijd steeds vaker vragen komen of dat niet automatisch kan.

Er zijn third-party tools die dit wel mogelijk maken en dat raden we aan voor de meeste gebruikers. Kijk bijvoorbeeld eens naar software als CacheMyWork en SmartClose die Windows-sessie herstellen zoals ze waren voordat de computer werd afgesloten. Let wel op, deze programma's herstellen de applicaties en vensters, maar zorgen niet voor bestandsopslag.

Binnen Windows

Maar als je een beheerd werkstation hebt waar je alleen goedgekeurde applicaties kunt draaien, is zo'n tool helaas geen optie. Er zijn geen opties om echte Windows weer helemaal te herstellen zoals het was, maar er is wel een aantal opties om je iets makkelijker terug te brengen naar je applicaties en vensters als het systeem onverwacht wordt afgesloten.

Als eerste is er de optie om de openstaande vensters van de Verkenner te herstellen. Om dit in te schakelen, ga je naar Configuratiescherm en open je Opties voor Verkenner. In het tabblad Weergave staat ongeveer halverwege de optie 'Vorige mapvensters bij aanmelding herstellen'. Zet hier een vinkje en klik op 'Toepassen'.