30 veranderingen in Windows 10 vanaf vandaag

Het is zover: voor consumenten is de nieuwe editie van Windows 10 vanaf vandaag officieel beschikbaar. Bedrijven volgen later, als de met de massale uitrol nog opgemerkte bugs eruit zijn gewerkt en hij de Current Branch for Business-status krijgt, naar verwachting ergens deze zomer. Overigens kunnen organisaties ook aan de slag met Insider, zodat ook in zakelijke pilotomgevingen nieuwe builds kunnen worden uitgerold om ze te testen.

Ervaringen tot nu toe

Nu Microsoft is gaan kijken naar Redmond 3 en al de eerste build na de Creators Update heeft toegevoegd aan de Insiders die in het Fast-programma zitten, is het tijd voor een kijkje naar wat er is toegevoegd aan de recentste update en hoe het functioneert, gebaseerd op onze eigen ervaringen de afgelopen week. We zijn overwegend positief over de verbeteringen.

We zijn op de redactie tot nu toe (wel op redelijke high-end hardware overigens) slechts een paar kleine bugs tegengekomen, onder meer met bepaalde GUI-elementen die niet helemaal juist worden weergegeven in bepaalde non-Windows-applicaties, maar geen onoverkomenlijke issues. We gaan de komende weken ongetwijfeld meer lezen over de stabiliteit van de update, dus voorzichtige gebruikers kunnen wellicht beter even wachten.

Noot: Dit is de laatste editie van een serie over de nieuwe features van de Creators Update. De volgende functionaliteiten vind je in de finale versie die we anderhalve week geleden installeerden en die nu wordt uitgerold naar gebruikers. Zoals altijd hebben we de componenten verwijderd die zijn verdwenen tussen de eerste release en wat je nu kunt downloaden en nieuwe features die je nu wel ontvangt hebben we toegevoegd. Ook zijn al eerder bestaande delen van dit artikel vandaag bijgewerkt met de dingen die we zelf hebben geleerd van het testen van de features en instellingen.